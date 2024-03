Juventus-Genoa, probabili formazioni e dove vederla

Periodo nero per la Juventus che nelle ultime 7 partite ha ottenuto solo 6 punti. È importante vincere in casa contro il Genoa per il morale e per mettere al sicuro il posto Champions visto che dopo la sosta i bianconeri saranno attesi all’Olimpico contro la Lazio. Il match sarà visibile sia su Sky che su DAZN domenica 17 marzo alle ore 12:30.

Probabili formazioni di Juventus-Genoa

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Iling Jr; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

GENOA (3-5-2): Jo. Martinez; Vogliacco, Bani, Vasquez; De Winter, Strootman, Badelj, Frendrup, Spence; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino