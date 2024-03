Juventus, report sull’allenamento: recuperato Rabiot

Domenica alle 12:30 la Juventus sfiderà il Genoa valevole per la 29esima giornata di Serie A. Nell’ultimo allenamento in vista del match, Rabiot lo ha svolto integralmente ed è recuperato per la partita.

Juventus, bianconeri in ritiro per preparare la gara con il Genoa

Dopo l’allenamento alla Cortinassa, la Juventus è andata in ritiro per preparare al meglio la sfida con il Genoa. La squadra di Allegri ha bisogno di punti importanti per tornare al secondo posto in classifica, e ritrovare la vittoria che non arriva dal mese scorso. Il tecnico toscano domani alle 14 parlerà in conferenza stampa.