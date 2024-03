Verso Juventus-Genoa, Rabiot spera nella convocazione. Vlahovic verso la titolarità

La Juventus recupera due pedine fondamentali per la gara contro il Genoa

In vista della gara di campionato della Juventus contro il Genoa, Rabiot sembra essere recuperato dopo l’infortunio che lo ha colpito nelle ultime settimane, il giocatore è tornato in gruppo. Tornerà anche Vlahovic che è stato assente nell’ultima gara contro l’Atalanta per squalifica.

Verso Juventus-Genoa, Vlahovic torna dalla squalifica

La Juventus deve tornare a vincere dopo che nelle ultime 7 gare è arrivata solo una vittoria. Un trend tremendamente negativo che la squadra di Allegri deve invertire a partire dalla prossima gara contro il Genoa. Tornerà Vlahovic che sostituirà Milik andato a segno nell’ultima gara contro l’Atalanta, insieme a lui ci sarà con molta probabilità Chiesa. A centrocampo tornerà anche Mckennie dopo i problemi fisici che lo hanno tenuto fuori dagli allenamenti quotidiani con il gruppo.