A quanto pare bonus finiti anche per Giuntoli: senza Champions anche lui è a rischio

La Juventus è vicina ad una completa rivoluzione. Dopo il cambio di allenatore nel finale di stagione, a fine campionato potrebbero esserci altri colpi di scena, come l’addio a Cristiano Giuntoli. Il dirigente bianconero è a forte rischio, soprattutto se la Vecchia Signora non dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

Juventus, Giuntoli a rischio

La qualificazione alla prossima Champions va conquistata a tutti i costi. Questo perché è necessario salvare il bilancio, la stagione e pure la faccia. Thiago Motta è stato esonerato e la Juventus è ripartita con Igor Tudor traghettatore-salvatore di questo finale di stagione. Però il focus è solo sulle ultime 9 partite, che dovranno servire a evitare il disastro totale. Un altro responsabile è Giuntoli, che ha scelto il tecnico e costruito la nuova Juventus dallo scorso mese di giugno. Il dirigente sportivo ha messo in atto un mercato d’assalto tra estate e inverno: 13 giocatori con oltre 200 milioni spesi, che però non sono bastati per alzare il livello di competitività della squadra.

Cristiano Giuntoli ha un contratto lungo (scade nel 2028) a 1,5 milioni di euro a stagione che lo tutela, ma come sempre nel calcio contano i risultati. Considerando che alla Juventus non sono arrivati, il licenziamento è possibile. Il progetto che ha messo su con Thiago Motta è fallito rovinosamente dopo 8 mesi e la Champions resta l’unica ancora di salvezza.