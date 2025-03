Igor Tudor è arrivato alla Juventus con grande convinzione e con la certezza di essere l’uomo giusto al momento giusto. Il croato traghetterà la Vecchia Signora a fine stagione, poi si vedrà quale futuro gli spetta. Tudor ha preso la squadra in mano ieri mattina, dove ha anche diretto il suo primo allenamento.

Juventus, Tudor incontrerà ogni giocatore singolarmente per lavorare anche sulla testa

Era già stato a Torino, aveva ricoperto il ruolo di vice Pirlo nella stagione 2020/21, adesso è l’allenatore e nei prossimi giorni inizierà una serie di colloqui individuali con i giocatori per lavorare bene sullo stato mentale dei giocatori. L’obiettivo del nuovo tecnico è quello di riattivare la squadra e fare in modo di ritrovarsi e trovare un’identità dopo la disastrosa stagione.

Le sue prime parole al primo appuntamento con la squadra, prima dell’allenamento: “Siamo la Juventus, dimostriamo sul campo di essere degni di questa maglia”. Tudor è stato chiamato per centrare l’unico obiettivo stagionale rimasto: la qualificazione in Champions League. Obiettivo non impossibile, considerando la posizione della squadra in classifica, ma che per raggiungere è necessario fare punti vincendo le gare.