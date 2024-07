Juventus, Giuntoli pensa al rinnovo di Kenan Yildiz | Le ultime

Kenan Yildiz è considerato uno dei giocatori fondamentali per il nuovo progetto bianconero, quindi l’obiettivo principale della Juventus sarebbe quello di blindarlo per proteggerlo dalle possibili pretendenti di mercato.

Juventus, il punto sul rinnovo di Yildiz

Secondo il “Corsport”, si vocifera che il rinnovo di Yildiz sia in una fase di stallo. Il club bianconero ritiene che il calciatore turco sia uno dei giocatori simbolo della squadra e per questo va tutelato e valorizzato. Potrebbe anche vestire la maglia numero 10, ma c’è ancora distanza sulle cifre per il rinnovo. La Juve pensa di offrire al giocatore un contratto da circa 1,2 milioni di euro a stagione, il che significherebbe quattro volte l’ingaggio attuale, ma saranno quindi necessari ulteriori incontri per raggiungere la fumata bianca.