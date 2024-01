Juventus, Giuntoli prepara il rinnovo di Vlahovic | Ecco la proposta

Come riporta la Gazzetta, i prossimi mesi saranno cruciali per la Juve nella ricerca di trofei dopo due anni di assenza di titoli. In questo sarà fondamentale il contributo di Dusan Vlahovic che, dopo essersi ripreso spera di chiudere la stagione con il primo trofeo alla Juventus.

Juventus, Vlahovic pensa al rinnovo

Il contratto del serbo è valido fino al 2026 e le trattative con il club per prolungarlo di almeno un’altra stagione sono in corso da tempo. Tuttavia, il rinnovo del contratto non gli garantisce un posto alla Continassa. Lo stipendio annuo di Dusan aumenterà e supererà i 12 milioni. Una cifra eccessiva per la Juve, che deve sistemare il proprio bilancio. Un prolungamento di un anno del contratto ridurrebbe il tasso di ammortamento e aumenterebbe le possibilità di plusvalenza in caso di cessione.