Juventus, Giuntoli studia il colpo Nico Williams: anche Barcellona e PSG su di lui

Secondo le ultime indiscrezioni della “Stampa”, alcune big fra cui la Juventus avrebbero messo gli occhi sul giovane attaccante Nico Williams. L’attaccante spagnolo dell’Athletic Bilbao si è fatto notare per le sue grandi capacità durante la partita contro l’Italia, finita con la vittoria della Spagna.

Juventus, ipotesi Nico Williams per l’attacco

I bianconeri seguono il giovane attaccante da un paio di stagioni, ma la competizione per l’esterno classe 2002 si sta facendo sempre più dura dato che anche Barcellona e Paris Saint-Germain sembrerebbero interessate al calciatore spagnolo. Inoltre, La Stampa scrive che per acquistarlo servono almeno 58 milioni di euro, cifra troppo alta per la Vecchia Signora, che spera di poter incamerare questo bottino grazie alle cessioni dei giocatori non più indispensabili per il progetto bianconero.