Juventus, punizione ai protagonisti della festa

Il triste episodio che ha visto coinvolti i giocatori della Juventus a una festa “illecita” a casa del giocatore bianconero Weston McKennie, ha portato gravi conseguenze anche all’interno del club. Non solo una multa per i tre giocatori (Arthur, Mckennie e Dybala), i tre subiranno anche la mancata convocazione per il derby della Mole.

Juventus, decisione drastica necessaria

La Juventus si è mostrata furiosa nei riguardi dei giocatori che hanno trasgredito le restrizioni dovute al Covid-19. Una bravata che costerà caro a tutti. La formazione di Andrea Pirlo si prepara a giocare due gare importanti in pochi giorni: sabato il Torino, mercoledì il Napoli. Non potrà contare nemmeno su questi tre giocatori importanti. La società della Vecchia Signora, infatti, ha deciso di non convocarli per la prossima gara. I trasgressori bianconeri sono stati puniti, giustamente, dalla società. A dare conferma della decisione è stato il tecnico Andrea Pirlo durante la conferenza stampa in vista del Torino: “La decisione l’ho presa io e la Società ha fatto il resto. Per la parte tecnica ho deciso io. Queste cose sono sempre successe, ma questo non è il momento per quanto sta succedendo nel mondo. Non era il momento giusto per farlo, siamo degli esempi e non è giusto che ci si comporti così”.