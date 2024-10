Juventus, idea Beto per gennaio | Ma c’é da trattare coi Friedkin…e occhio alla Roma

La Juventus è in cerca di un vice-Vlahovic per gennaio. Giuntoli pensa a Beto, ma c'è da trattare con i Friedkin...

Il mercato della Juventus è stato pieno di contenuti, ricco di investimenti e sicuramente rivoluzionario per la rosa della squadra. L’unico neo, senza dubbio, è l’assenza di un calciatore che potesse ricoprire il ruolo di vice-Vlahovic, in attesa di Milik. Per questo motivo a gennaio Cristiano Giuntoli, visti i problemi di Milik, è più orientato a ingaggiare un centravanti rispetto a un esterno in stile Sancho.

Juventus, Beto come vice-Vlahovic a gennaio | C’è da trattare coi Friedkin proprietari dell’Everton

I bianconeri preferiscono prestiti di 6 mesi per l’attaccante e anche per il difensore che dovrà in qualche modo sostituire Bremer, out fino a fine stagione. L’ultima idea, che si aggiunge quella di Lorenzo Lucca, è Beto dell’Everton, chiuso dalla concorrenza nei Toffees. L’ex Udinese non mette piede in campo da settembre e ha collezionato solo 43 minuti in stagione.

La Juventus cercherà di capire se gli inglesi apriranno alla formula del prestito e a questo punto la decisione dipenderà anche dai movimenti della Roma e soprattutto dai Friedkin, proprietari di entrambi i club.