Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per Beto | Ecco perchè si può

“Il secondo nome che torna in auge è il profilo forte che la società ha provato a spingere notevolmente e che Simone Inzaghi invece preferisce evitare, per questioni di necessità di squadra e non certo per valore assoluto. Folarin Balogun è reduce da una stagione strepitosa con il Reims e non sembra avere molto spazio all’Arsenal, ma ci vogliono una quarantina di milioni per prenderlo, soldi che la società potrebbe accettare di investire per un calciatore con grande potenziale. Per l’allenatore, però, è poco funzionale: è una seconda punta, mentre a Milano serve un vero centravanti che possa abbinarsi a Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Uno alla Romelu Lukaku o alla Scamacca, appunto“. E potrebbe non essere finita qui, perchè con la cessione di Correa, l’Inter potrebbe riprendere Alexis Sanchez, svincolatosi dal Marsiglia.