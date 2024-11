Juventus, futuro Danilo: sarà addio a gennaio?

Danilo e Samuel Mbangula sono i due principali indiziati a lasciare la Juventus a gennaio per far posto a due nuovi giocatori nella retroguardia.

Juventus, gli indiziati a lasciare Torino

Secondo la “Gazzetta dello Sport”, il contratto del difensore brasiliano scadrà nel 2025 e per i bianconeri sarà complicato trarre profitto dal suo addio, ma sicuramente riusciranno ad alleggerirsi di un ingaggio da 5 milioni di euro. Mbangula, invece, può portare nelle casse della Vecchia Signora circa 10 milioni di euro, un aiuto importante. Non è chiaro cosa farà Arthur, mai considerato nel progetto e attualmente escluso dalla squadra. Si pensa, che Cristiano Giuntoli proverà a piazzarlo in Brasile, per risparmiare sullo stipendio del centrocampista.