Juventus, Mbangula vola verso il rinnovo fino al 2029 | A Empoli toccherà ancora a lui

Mbangula in decollo. E’ questo il titolo de “La Gazzetta dello Sport”, che svela come l’ex esterno della Next, ora titolare nella squadra di Thiago Motta, è pronto a rinnovare il suo contratto fino al 2029. Per il calciatore classe 2004 è previsto anche un ritocco dello stipendio visto che oggi guadagna attualmente 100 mila euro.

Juventus, Thiago Motta rilancia Mbangula

E intanto il tecnico della Juventus è pronto a rilanciarlo in campo visti i tanti impegni e il debutto in Champions League, che avverà il 17 settembre contro il PSV Eindhoven.