Juventus, il Liverpool piomba su Bremer | Pronti 70 milioni

Secondo quanto riportato dai media britannici, il Liverpool starebbe cercando un sostituto per Van Dijk, che potrebbe lasciare il club alla fine della sessione del calciomercato estivo.

Juventus, il futuro incerto di Bremer

Il primo nome sulla lista per sostituire l’olandese è Gleison Bremer, classe 1997, giocatore della Juventus e della Nazionale brasiliana. Secondo indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, in particolare, dal portale specializzato “Team Talk”, il club inglese sarebbe disposto ad investire una grossa somma di denaro per portare Bremer in Inghilterra, pari a circa 70 milioni di euro. Il brasiliano è considerato incedibile per la Juventus, ma un’offerta così alta potrebbe “tentare” anche la Vecchia Signora, se dovesse arrivare.