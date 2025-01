Juventus, il Newcastle apre alla cessione di Kelly | Si tratta sulla formula

La Juventus continua a rimanere vigile sul fronte difensori. L’obbiettivo è portarne due a Torino entro la fine del mercato. Uno dei preferiti è Lloyd Kelly del Newcastle che può giocare sia come centrale che come terzino e sarebbe un aspetto da non sottovalutare nei piani di Thiago Motta.

Il Newcastle apre al prestito per Kelly

Come riportato da La Gazzetta dello sport, i Magpies hanno aperto alla possibilità di cedere il difensore in prestito con diritto di riscatto ma la Juve non vorrebbe oltrepassare una certa cifra sul quale ci sarà ancora da lavorare per Giuntoli.