Juventus, in stallo la trattativa per Kolo Muani | Accelerata per Openda

Juventus, la trattativa per Kolo Muani vicina alla fumata nera

Le ultime ore di mercato della Juventus potrebbero improvvisamente prendere una svolta inaspettata. Dopo due mesi di continui contatti con il PSG, la trattativa per Kolo Muani che, anche negli ultimi giorni, sembrava essere veramente a un passo dalla firma con i bianconeri, potrebbe saltare definitivamente.

La prima bozza di accordo trovata dai club prevedeva un prestito con obbligo di riscatto tra i 55 e i 60 milioni di euro, ma il club bianconero nei giorni successivi ha cercato di cambiare più volte i modificare la formula a suo vantaggio, giocando con la pazienza del PSG, che nella nottata ha ricevuto l’ultima chiamata da parte della Juventus, dalla quale sono emerse divergenze che potrebbero essere fatali per il proseguo della trattativa. Ad ora, dunque, l’affare è in fase di stallo, con i bianconeri che hanno accelerato per Openda del Lipsia, prima opzione al francese.