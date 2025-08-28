Ore intense per il mercato della Juventus a ormai pochi giorni dal fotofinish della sessione estiva. I bianconeri stanno mettendo a punto il colpo che manca a Igor Tudor: Randal Kolo Muani. La Madama e l’attaccante di proprietà del Paris Saint-Germain sono vicini a ritrovarsi.

Juventus, Kolo Muani vicino a ritorno a Torino

Dopo il prestito della passata stagione del francese, a Torino sono d’accordo per il suo ritorno già da tempo. L’ostacolo che ha impedito il rientro di Kolo Muani a Torino è solo quello economico. I francesi hanno alzato l’asticella a 70 milioni di euro, i bianconeri erano disposti ad arrivare a 50, arrivando poi a 60, ma non oltre.

Kolo Muani sta spingendo per tornare alla Juve dove si è trovato benissimo e ha avuto lo spazio che desiderava. Ora i bianconeri e il Psg, in queste ultimi giorni di mercato, sono sempre più vicini a raggiungere l’accordo definitivo. Per un affare complessivo da 60 milioni di euro circa con il PSG.