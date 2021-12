Juventus, ecco quando rientrerà Dybala: il comunicato ufficiale

Difficile rivederlo in campo a dicembre

Escluse lesioni muscolari

Nel primo tempo della partita poi pareggiata contro il Venezia per 1-1, i tifosi della Juventus hanno rivissuto una scena tristemente nota quest’anno: Paulo Dybala che si tocca il muscolo facendo cenno di non poter proseguire la partita e chiedendo il cambio. Sabato scorso al suo posto Allegri ha fatto entrare Kaio Jorge e si è tenuto la preoccupazione per le condizioni dell’argentino

Oggi gli esami strumentali su Dybala hanno rilevato che sono escluse lesioni muscolari e che le sue condizioni verranno monitorate giorno dopo giorno, secondo il comunicato ufficiale della società bianconera. Non sono quindi indicati con precisione i tempi di recupero, ma appare difficile che la Joya possa rivedere il terreno di gioco prima del 2022.