Finisce pari tra Allegri e Inzaghi

Il derby d’Italia è subito molto intenso e la prima occasione arriva al 15′ sui piedi di Chiesa che col mancino dai 16 metri non trova lo specchio della porta. A spezzare l’equilibrio ci pensa Dusan Vlahovic al minuto 27 con un’ottima azione gestita dal serbo e Chiesa. Il pareggio dell’Inter non si fa attendere e sei minuti dopo il solito Lautaro Martinez batte Szczesny. Secondo tempo molto equilibrato con poche occasioni ma vivo dal punto di vista agonistico con entrambe le squadre che hanno provato a vincerla. Finisce in pareggio, quindi, tra Juve e Inter con i nerazzurri che restano in testa.

Tabellino del match

Reti: 27′ Vlahovic, 33′ Lautaro

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Nicolussi (61′ Locatelli), Rabiot, Kostic (89′ Alex Sandro); Chiesa (80′ Kean), Vlahovic (80′ Milik). All. Allegri

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries (70′ Cuadrado), Barella (88′ Frattesi), Chalanoglu (83′ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (70′ Carlos Augusto); Thuram (88′ Arnautovic), Lautaro. All. Inzaghi

Arbitro: Marco Guida

Ammoniti: 11′ Cambiaso, 75′ Cuadrado, 79′ Kostic