Juventus-Inter, è derby d’Italia | Le formazioni

Juventus-Inter, il derby è servito

La Juventus ospita la nuova Inter di Chivu, un primo vero esame per le due formazioni. I bianconeri sognano di allungare la striscia vincente, i nerazzurri a caccia di una vera identità e di riscattare il ko con l’Udinese.

Juventus – Inter, le formazioni

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, McKennie; Koopmeiners, Yildiz; David. All. Tudor

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu