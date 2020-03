Juventus-Inter, ironia social la partita a “porta chiusa”: i dettagli

Juventus-Inter, ironia social la partita a “porta chiusa”

Juventus Inter ironia social | Dopo rinvii, polemiche e attacchi, si è giocata Juventus-Inter e il campo ha dato il suo verdetto. A porte chiuse, causa emergenza coronavirus, i bianconeri si sono imposti per 2-0 contro i nerazzurri. Entrambe le reti sono arrivate nel secondo tempo e la Juventus ha vinto il derby d’Italia ed è tornata in testa alla classifica.

L’Inter si sveglia nel peggiore dei modi il giorno del suo 112esimo compleanno e nonostante sui social molti tifosi facciano gli auguri alla Beneamata altri criticano l’operato della squadra apparsa ieri incapace di fronteggiare i bianconeri. “60′ di tanto fumo ma poca concretezza. Poi una volta subito lo svantaggio, l’Inter si e’ sciolta come neve al sole dimostrando grossi limiti caratteriali. Ennesima gara importante della stagione persa”, scrive un utente.

I post più divertenti

“In questa stagione ci sono state 2 Inter: una fino a Borussia-Inter, giocava a calcio, alta e propositiva, e un’altra da li’ in poi, bassa, rinunciataria e operaia. Lautaro scomparso da quando si parla di Barca. A centrocampo manca tanta qualità. Campionato sospeso solo se vincevamo”, scrive un altro tifoso ironizzando sulla possibilità che il campionato venga sospeso a causa dell’emergenza. Qualcuno attacca duramente l’allenatore nerazzurro: “Una sola conclusione se ne trae dall’Inter degli ultimi tempi: senza Sensi in forma Conte è spacciato nel suo modulo. Eriksen non lo prendi per panchinarlo anche nei match clou, se sei un grande allenatore lo sfrutti al massimo. Sanchez è una risorsa se Lautaro non gira”. E ancora: “Nell’Inter non vedo grinta…quando hai Lautaro e Lukaku che fanno 0 tiri in porta qualche domanda te la devi porre”. Juventini in estasi. La vetta della classifica arrivata dopo la vittoria contro i rivali di sempre ha reso particolarmente felici i tifosi. “Marotta propone di rigiocare la partita perché la porta dell’#Inter era aperta e quella della #Juve era chiusa, invece si doveva giocare a porte chiuse. Come al solito, campionato falsato”, il commento goliardico di un supporter bianconero. In molti hanno approfittato della data per fare ironicamente gli auguri all’Inter. Un trend di Twitter è diventato quello di postare la foto dei giocatori bianconeri che esultano nello spogliatoio scrivendo come didascalia: “Tantissimi auguri Inter”. L’account ironico di Vujadin Boskov alla fine approfitta dell’hashtag io resto a casa per commentare la gara: “Giocatori di #inter oggi faceva meglio a seguire consiglio io resto a casa”.