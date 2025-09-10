Juventus-Inter, la sfida più attesa: le curiosità sul derby d’Italia

La Juventus e l’Inter si sfideranno nel derby d’Italia nella terza giornata di campionato. Le due squadre si ritrovano con diverso punteggio dopo le prime due gare. La Vecchia Signora è a punteggio pieno, la formazione di Chivu è staccata di tre punti in virtù della sconfitta contro l’Udinese. Il match si giocherà allo Stadium, sabato pomeriggio alle 18.

Juventus-Inter, i risultati del passato

Attualmente il totale dei confronti in Serie A tra le sue formazioni conta ben 184 incontri. Degli scontri tra le due squadre si contano ben 88 vittorie dei bianconeri, 47 pareggi e 49 vittorie dell’Inter. La Juve primeggia non solo per le vittorie anche per i gol, attualmente sono 264, l’Inter ne ha messi a segno 213. Le differenze tra le due squadre sono molto diverse anche tra casa e trasferta. I confronti in casa della Juventus, 92, contano 63 vittorie della Vecchia Signora, 17 pareggi e appena 12 vittorie dei nerazzurri.

Nella totalità dei confronti giocati in casa dei bianconeri, la Juve è andata a segno 160 volte, l’Inter 70. L’Inter non vince dallo scorso anno a Torino, il 4 febbraio 2024, per 1-0. Tre delle ultime quattro partite del derby d’Italia è finito a pari reti. Allo Stadium la Juventus è rimasta imbattuta in 11 delle ultime 12 gare contro l’Inter.