Juventus-Inter, le ultimissime dall’Allianz Stadium

Juventus di Allegri in campo con il solito 3-5-2. Tra i pali Szczesny. Gatti, Bremer e Rugani, che dovrebbe la meglio su Alex Sandro, in difesa. In mezzo al campo McKennie, Rabiot e Nicolussi Caviglia. Sulle fasce spazio a Cambiaso e Kostic. In avanti, accanto a Chiesa, dentro Vlahovic. Panchina per Kean. In casa Inter il 3-5-2. Davanti a Sommer, titolari Darmian, de Vrji e Acerbi. Centrocampo affidato a Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, sostenuti sugli esterni da Dumfries e Dimarco. In attacco la coppia Thuram–Lautaro Martinez.

Le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Rabiot, Nicolussi Caviglia, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.