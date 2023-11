Juventus-Inter, nessun dubbio per Inzaghi | La formazione

L’Inter affronterà questa sera la Juventus, una sfida dal sapore di scudetto. Inzaghi ha scelto la coppia offensiva, confermata la coppia Lautaro Martinez-Thuram, con l’argentino desideroso di trovare la rete contro i bianconeri. Una gara da vincere per i nerazzurri per confermarsi in vetta ed allungare sui bianconeri.

La probabile formazione dell’Inter

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Simone Inzaghi