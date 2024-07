Juventus, ipotesi concreta di scambio con la Fiorentina | McKennie va, Amrabat arriva

Weston McKennie continua ad essere in uscita dalla Juventus. La Fiorentina sembra molto interessa all’americano e stando alle ultime indiscrezioni di Calciomercato.it, la squadra viola potrebbe intavolare uno scambio alla pari con la Juventus: McKennie a Firenze in cambio di Amarabat che è tornato in viola dopo l’esperienza in prestito al Manchester United.

Scambio sull’asse Juventus-Fiorentina: McKennie da Palladino, Amrabat da Thiago Motta

Entrambi i giocatori sono in scadenza nel 2025 e valutati 12-15 milioni di euro. Le due dirigenze potrebbero quindi valutare anche l’ipotesi di uno scambio alla pari, vantaggiosa per entrambi perché permetterebbe di liberarsi dei rispettivi esuberi in rosa. Inoltre, sposerebbero un progetto a loro più congeniale.