Juventus, l’agente di Rugani conferma tutto: “Il rinnovo? L’operazione si chiuderà nei prossimi due mesi”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Davide Torchia, agente di Rugani, ha parlato del futuro del difensore ex Empoli, che a detta del suo procuratore potrebbe essere ancora alla Juventus.

Ag. Rugani: “Giuntoli e la società sono soddisfatti del calciatore”

“Il rinnovo? La Juventus sta facendo i loro calcoli, noi abbiamo dato la nostra disponibilità per rinnovare. Giuntoli e la società sono molto soddisfatti del rendimento del giocatore, c’è da trovare un accordo economico ma non sarà un problema, perché sappiamo quali sono i parametri da dover inseguire. Ci sono tre mesi di campionato, credo che l’operazione si chiuderà nei prossimi due mesi, per non arrivare proprio a ridosso della scadenza del contratto del giocatore”.Queste le parole dell’agente del calciatore.