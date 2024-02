L’agente di Rugani avvisa la Juventus: “Noi siamo convinti di rinnovare. Contro l’Udinese poteva giocare..”

Intervistato ai microfoni di TV Play, Davide Torchia, agente di Rugani, ha parlato del futuro del suo assistito, che potrebbe essere ancora alla Juventus.L’Udinese non avrebbe segnato con Daniele in campo? Questo non si può dire, bisogna guardare bene l’azione: Alex Sandro è stato sfortunato. L’azione, forse, si poteva bloccare prima”.

Ag. Rugani: “Lui alla Roma? A me farebbe piacere”

Sulla sfida di ieri:“Quando si perde chi non gioca ha sempre ragione. Come sta Daniele? Aveva un dolorino che gli dava noia, adesso sta nettamente meglio e cercherà di dare il suo contributo. La Juve adesso ha bisogno di tutti. Se poteva giocare? Non era al massimo, ma poteva giocare: Allegri ha scelto chi stava al massimo delle condizioni”.

E sul rinnovo coi bianconeri l’agente chiude così: “C’è ancora voglia di rinnovo da parte nostra? Sì, siamo convintissimi di farlo. Si tende ad andare più avanti per via del bilancio. Ulteriori contatti con la Juve? Ci siamo visti e l’idea non cambia. Il club deve fare i suoi calcoli, ma non possiamo arrivare all’anno prossimo. Se Rugani resterà ancora nella Juve? Altamente probabile. Rugani alla Roma? Facendo un po’ il nostalgico, essendo nato a Roma, farebbe piacere da una parte, ma dall’altra ogni parente mi chiederebbe una maglietta”.