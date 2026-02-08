Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
Juventus-Lazio, le ultimissime sulle formazioni

Le scelte di Spalletti e Sarri

serie a enilive 2025 20226: lazio vs juventus
JONATHAN DAVID IN AZIONE CONTRASTATO DA MARIO GILA E DANILO CATALDI ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

PLa Juventus ospita all stadium la Lazio dell’ex Sarri. Bianconeri in campo con Yildiz al fianco di David, confermato Conceicao. Una sfida da vincere per il quarto posto, di fronte una Lazio a caccia di punti e alle prese con una dura contestazione da parte dei tifosi nei confronti del patron Lotito.

Probabili formazioni Juventus – Lazio

Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Locatelli, Thuram, Conceição, McKennie, Yildiz, David
Lazio: Provedel, Pellegrini, Provstgaard, Gila, Marusic, Basic, Cataldi, Taylor, Isaksen, Maldini, Rodriguez

