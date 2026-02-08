Juventus-Lazio, le ultimissime sulle formazioni

PLa Juventus ospita all stadium la Lazio dell’ex Sarri. Bianconeri in campo con Yildiz al fianco di David, confermato Conceicao. Una sfida da vincere per il quarto posto, di fronte una Lazio a caccia di punti e alle prese con una dura contestazione da parte dei tifosi nei confronti del patron Lotito.
Probabili formazioni Juventus – Lazio
Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Locatelli, Thuram, Conceição, McKennie, Yildiz, David
Lazio: Provedel, Pellegrini, Provstgaard, Gila, Marusic, Basic, Cataldi, Taylor, Isaksen, Maldini, Rodriguez