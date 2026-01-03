All’Allianz Stadium è andato in scena il match Juventus-Lecce. La partita, valida per il 18esimo turno di Serie A Tim, è stata gestita dall’arbitro Collu ed è finita per 1-1. In gol Banda (45’+2) del Lecce e McKennie per la Juve al 50esimo.

Juventus-Lecce, il tabellino

Il primo tempo dominato totalmente dalla formazione di Luciano Spalletti, ha provato la via del gol per tutta la prima frazione di gioco. Una gara dove i bianconeri sono stati precisi in campo, ma non nelle conclusioni. In pieno recupero, per erroraccio della difesa bianconera, uno dei difensori ha perso palla regalandola a Lameck Banda che mette in rete la palla e porta i salentini sull’1-0.

Il secondo tempo inizia di nuovo con i bianconeri al alto ritmo. La formazione di Spalletti cerca il gol del pareggio e dopo appena 5 minuti riesce a trovarlo con McKennie su assist del solito Yildiz. Al 66′ la Juventus, con David, sbaglia un rigore. Jonathan David calcia il rigore basso al centro ma non riesce a battere il portiere. Wladimiro Falcone intuisce alla grande e para facilmente sul posto. Dopo diverse occasioni e tanti sprechi, la gara finisce per 1-1.

JUVENTUS, 3-4-2-1: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie (83′, Adzic), Locatelli (77′, Openda), K.Thuram (69′, Koopmeiners), Cambiaso (69′, Kostic); F.Conceição (46′, Zhegrova), Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti.

A disposizione: Perin, Pinsoglio – Cabal, João Mário, Rouhi, Pedro Felipe – Koopmeiners, Adzic, Kostic, Miretti – Zhegrova, Openda.

LECCE, 4-3-3: Falcone; M.Pérez (32′, Veiga), Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti (68′, Ndama), Camarda (68′, Stulic), Banda (80′, Helgason).

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

A disposizione: Samooja, Bleve – Ndaba, Kouassi, Danilo Veiga, Siebert, Jean – Marchwinski, Gorter, Á.Sala, Helgason – N’Dri, Stulic.

RETI: 45’+2, Banda (L); 50′, McKennie (J);

AMMONITI: 61′, Maleh (L); 70′, Veiga (L);

ESPULSIONI: –