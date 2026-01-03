Juventus-Lecce, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Il 18esimo turno di Serie A Tim prevede il match Juventus-Lecce. La sfida allo Stadium andrà in scena alle ore 18 di oggi, 3 gennaio 2026. La gara tra bianconeri e salentini verrà arbitrata da Collu.

Juventus-Lecce, probabili formazioni

La Juventus arriva al match di oggi forte di risultati importanti e soprattutto di un’identità ritrovata. I bianconeri si ritrovano al quinto posto con 32 punti, arrivano da tre vittorie consecutive: Pisa, Roma e Bologna.

Il Lecce arriva dalla brutta sconfitta contro il Como. I salentini sono a limite della zona di retrocessione con 14 punti. C’è bisogno di una svolta ma soprattutto di fare punti per ottenere la salvezza.

JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Openda, Yildiz. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Pedro Felipe, Rouhi, Cabal, Joao Mario, Kostic, Adzic, Miretti, Zhegrova, Conceicao, David.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti, Stulic, Banda. Allenatore: Del Rosso (Di Francesco squalificato). A disposizione: Kouassi, Samooja, Perez, Siebert, Jean, Ndaba, Sala, Helgason, N’Dri, Camarda, Penev, Gorter, Kovac.

ARBITRO: Collu. ASSISTENTI: Berti-Bianchini. QUARTO UOMO: Marcenaro. VAR: Doveri. AVAR: Ghersini.

Dove vedere Juventus-Lecce

La partita tra Juventus e Lecce è in programma alle ore 18 all’Allianz Stadium e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn. La partita si potrà seguire anche in streaming sempre sulla piattaforma di DAZN con le proprie credenziali.