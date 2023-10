Juventus, Kean è furioso: il motivo riguarda l’ultima sfida di Serie A contro l’Hellas Verona. Nel mirino, un giocatore della compagine avversaria.



La Juventus ha vinto contro l’Hellas Verona, ma la vittoria è stata amarissima. La squadra bianconera ha infatti visto annullare due gol di Moise Kean dal Var.

L’attaccante, furioso per le due reti annullate, ha pubblicato un messaggio sui social in cui accusa il difensore del Verona Davide Faraoni di aver simulato il contatto che ha portato all’annullamento del secondo gol.

“I truffatori non si fermano mai”, ha scritto Kean su Instagram, postando una foto del contatto con Faraoni.

Il primo gol di Kean è stato annullato per un fuorigioco quasi impercettibile, mentre il secondo è stato annullato per una sbracciata su Faraoni.

La decisione del Var ha scatenato le proteste dei tifosi bianconeri, che hanno accusato l’arbitro di aver preso una decisione sbagliata.

Ancora una volta, il Var ha mostrato i suoi limiti. Il sistema di video-arbitraggio è stato introdotto per migliorare la giustizia in campo, ma in questo caso ha invece contribuito a creare polemiche e discussioni.