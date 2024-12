Juventus, lo United offre Rashford a Giuntoli | Il nodo resta l’ingaggio

Il mercato di gennaio vedrà sicuramente la Juventus tra le grandi protagoniste in cerca di rinforzi. La questione dell’attaccante continua a tenere banco per dare maggiori alternative a Thiago Motta. Ci sono stati continui contatti tra le società dell’asse Manchester-Torino perché Giuntoli si è mostrato interessato sia a Rashford che a Zirkzee.

Rashford piace ma la priorità resta Zirkzee

Secondo quanto riportato da Tuttosport, lo United avrebbe offerto Marcus Rashford alla Juventus per il mercato di gennaio. I Red Devils preferirebbero cederlo a titolo definitivo ma nelle ultime ore hanno aperto anche al prestito. Per Giuntoli, però, sarebbe fondamentale il contributo economico del club inglese per quanto riguarda lo stipendio dell’attaccante. Inoltre, Thiago Motta preferirebbe l’arrivo di Zirkzee visto che lo ha già allenato a Bologna e non avrebbe bisogno di prendere confidenza col campionato e col suo stile di gioco.