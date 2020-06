Juventus-Milan: Sarri non convoca Chiellini, Ramsey e Higuain

Il tecnico della Juventus ha deciso di fare a meno dei tre calciatori. Quali sono i motivi alla base di questa clamorosa scelta?

L’attesa è finita, finalmente si torna in campo. Dopo tre mesi il calcio italiano riparte da Juventus-Milan semifinale di ritorno di Coppa Italia. Dopo l’1-1 dell’andata a San Siro, i bianconeri hanno sicuramente un piccolo margine di vantaggio, ma giocare dopo così tanto tempo lontano dal prato verde potrebbe nascondere non poche insidie.

Chi passa incontrerà nella finale di mercoledì 17 giugno (alle ore 21:00) allo stadio Olimpico di Roma la vincente di Napoli-Inter. Comunque vada l’ultimo atto, che purtroppo si giocherà come da protocollo a porte chiuse, sarà un big match di alto livello.

Juventus: i convocati di mister Sarri

In casa Juve sono quasi tutti a disposizione ad eccezione del lungodegente Demiral e dei tre big (uno per reparto) Chiellini, Ramsey ed Higuain. Il Pipita è alle prese con un problema muscolare, mentre il difensore e il centrocampista hanno lavorato a parte in questi giorni e non erano al meglio.

Mister Sarri probabilmente non ha voluto rischiarli per evitare ulteriori ripercussioni. Il centrale azzurro è reduce da un lunghissimo periodo di inattività. Era rientrato per qualche minuto poco prima dello stop forzato e schierarlo così, in una condizione in cui gli infortuni possono verificarsi con un’incidenza maggiore.

Discorso pressoché simile per il gallese, spesso alle prese con problemi fisici. La “nuova” stagione della Juventus sta per iniziare e considerano anche la Champions League (che si giocherà in pieno agosto), si preannuncia lunga e tortuoso. In due mesi si può ottenere la gloria assoluta ma anche il nulla più totale, aspetto non auspicabile per un club in cui “vincere è l’unica cosa che conta”.