Juventus, Motta attende Nico Gonzalez e Kalulu: la situazione

La “Gazzetta dello Sport”, in edicola oggi, fa il punto sul mercato della Juventus e spiega che si sta lavorando per perfezionare altri due acquisti in settimana, oltre a Koopmeiners.

Juventus, in arrivo Nico Gonzalez e Kalulu

Il primo nome è quello di Nico Gonzalez e il secondo è quello di Pierre Kalulu. Ad oggi, l’attaccante argentino è il più vicino ai bianconeri che avrebbero proposto circa 30 milioni di euro per il suo cartellino. Inoltre, l’argentino avrebbe raggiunto l’accordo con i bianconeri, per un ingaggio di 3,5 milioni di euro annui. Mentre, per quanto riguarda Pierre Kalulu, la situazione sarebbe diversa. Milan e Juventus hanno trovato un accordo su prestito oneroso con diritto di riscatto, ma in questo caso il francese non sarebbe molto convinto perché preferirebbe il trasferimento a titolo definitivo.