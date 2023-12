Juventus-Napoli 1-0: Gatti è l’uomo di Allegri. Azzurri ko a Torino

Juve ancora al comando aspettando l’Inter

Come da previsioni è il Napoli a fare la partita con la Juventus che aspetta davanti la propria area di rigore. La prima grande occasione della partita capita sui piedi di Vlahovic al 19′ che viene servito al centro dell’area ma Natan in scivolata mura la conclusione dove sulla ribattuta ci prova Mckennie in rovesciata ma trova i guanti di Meret. Al 27′ Osimhen scappa via sulla fascia destra e serve tutto solo Kvaratskhelia al limite dell’area che a tu per tu con Szczesny calcia sopra la traversa. Al 39′ altra clamorosa occasione per i partenopei, Zielinski batte una punizione dalla destra e dopo un flipper la palla finisce sui piedi di Di Lorenzo che tutto solo trova un super intervento di Szczesny. Al minuto 51 si sblocca la partita con il cross di Cambiaso e il colpo di testa di Gatti che batte Meret. Gol annullato al 70′ a Osimhen per fuorigioco dopo il rinvio sbagliato da parte di Szczesny.

Tabellino del match

Reti: 51′ Gatti

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso (92′ Rugani), McKennie (92′ Iling Jr), Locatelli, Rabiot, Kostic (82′ Alex Sandro); Chiesa (82′ Kean), Vlahovic (70′ Milik). All. Allegri

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan (72′ Zanoli); Anguissa, Lobotka (86′ Cajuste), Zielinski (65′ Elmas); Politano (72′ Raspadori), Osimhen, Kvaratskhelia (86′ Simeone). All. Mazzarri

Arbitro: Daniele Orsato

Ammoniti: 45+1′ Kvaratskhelia, 58′ Bremer, 62′ Juan Jesus, 85′ Ostigard, 94′ Osimhen, 94′ Locatelli