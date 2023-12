Per la Juventus arrivano buone notizie, Allegri ha infatti recuperato Rugani che sarà a disposizione per la partita contro il Napoli prevista per l’8 dicembre a Torino. Il difensore ha infatti contratti l’influenza e l’ha già smaltita, poiché oggi ha preso parte agli allenamenti, tornando dunque a completa disposizione per il big match contro la squadra di mister Mazzarri.

Le buone notizie per Rugani continuano

La buona stagione giocata fino a d’ora ha convito la Juventus a puntare su di lui, anche per la prossima stagione e quelle dopo ancora. Poiché il suo attuale contratto è in scadenza nel 2024,sono molto vicine all’accordo.

Partito da essere una riserva, nelle ultime settimane ha trovato molto spazio, complici anche gli infortuni di Danilo e Alex Sandro che li hanno tenuti ai box. Nelle ultime 14 giornate è sceso in campo sette volte, dopo le prime 5 giornate di panchina consecutive.

Allegri potrebbe inoltre ritrovare anche Locatelli che ha svolto l’allenamento in gruppo di questa mattina, il centrocampista infatti si candida per una maglia da titolare.

La sfida che andrà in scena venerdì sera, sarà la prima volta che i due tecnici si affrontano sulle attuali panchine, però non è la prima volta che si incrociano. Le statistiche sorridono al livornese 6 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte.