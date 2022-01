Juventus Napoli, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Si giocherà, a quanto pare. Nonostante fino all’ultimo il Napoli sia stato in dubbio se partire o meno, l’ASL non ha posto nessun divieto alla trasferta e così la banda di Spalletti, pur decimata, è volata alla volta di Torino per una partita chiave in vista del prossimo futuro. In caso di vittoria, infatti, i bianconeri andrebbero a soli 2 punti dagli azzurri, mettendo ulteriore pressione su Mertens e compagni.

Juventus Napoli, le probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata, Bernardeschi

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Di Lorenzo, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Elmas; Politano, Mertens, Insigne; Petagna

Juventus Napoli, i precedenti

In 75 precedenti a Torino, le vittorie della Juventus sono state ben 47 con 20 pareggi e 8 vittorie del Napoli. L’ultima risale alla stagione 17/18 e al famoso colpo di testa di Koulibaly che sembrava poter aprire la strada a uno storico scudetto partenopeo. A parte quel momento, però, dalla nascita dell’Allianz Stadium ci sono state solamente vittoria bianconere, ultima delle quali l’anno scorso con i gol di Ronaldo e Dybala contro i quali non bastò il sigillo nel finale di Lorenzo Insigne.

Juventus Napoli, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su DAZN