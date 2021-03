Juventus-Napoli, stop ai rinvii: il big match ha data e ora ufficiali

Juventus-Napoli, la data definitiva

Una delle partite più chiacchierate della Serie A del campionato 2020/21, finalmente ha una data ed ora di gioco. Juventus-Napoli si giocherà mercoledì 17 marzo 2021 alle ore 18,45 all’Allianz Stadium.

Juventus-Napoli, nessun nuovo rinvio

In seguito a tutti i ricorsi chiesti e ottenuti dalla Società Calcio Napoli, arriva la decisione di giocare il match che inizialmente fu dato come vinto a tavolino alla Juventus. La decisione arrivata il 22 dicembre dal Collegio di Garanzia del CONI ribaltò la sentenza, disponendo il recupero della partita, ha dato il via a nuove polemiche. Quando giocare la partita. Si è deciso per marzo, a causa dei numerosi impegni delle due formazioni. Ma ieri De Laurentiis ha ben pensato di chiedere un ulteriore cambio di data per la sfida. Il motivo è stato attribuito agli impegni del Napoli che in 7 giorni dovrà incontrare Milan, Juventus e Roma. Tutte trasferte che non gioverebbero alle prestazioni degli azzurri. La Lega Serie A ha appena ufficializzato la data, chiudendo a possibili rinvii di data. Il big match Juventus-Napoli si giocherà il 17 marzo.