Juventus, Nico Gonzalez sempre più vicino ai bianconeri: la situazione

Sarà una giornata molto calda a Firenze e come primo passo importante i viola incontreranno Nico Gonzalez, giocatore rientrato nelle ultime ore dall’Argentina, al centro di tante voci di mercato.

Juventus, il punto su Nico Gonzalez

Il futuro del calciatore sembra essere segnato in qualche modo, ma oggi tutte l’esito finale della partita diventerà più chiaro. Secondo “Tuttomercatoweb.com”, nel summit al Viola Park, l’argentino e il club viola definiranno il futuro, si confronteranno, comprenderanno i reciproci desideri e, salvo sorprese, si confronteranno e si impegneranno a separarsi prima dell’inizio della nuova stagione. La Juventus, interessata al calciatore, ha aumentato la pressione su di lui, mentre i viola aspettano e cercano rifugio con una valutazione vicina ai 30 milioni. Oltre ai bianconeri, per Nico Gonzalez spuntano anche Atalanta, Newcastle e Atletico Madrid, con i due club stranieri al momento in svantaggio.