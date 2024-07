Juventus, Nicolussi Caviglia ad un passo dall’addio: resta in Serie A

Il mercato in uscita della Juventus non si concentrerà solo su grandi nomi come Federico Chiesa e Matias Soulè. Secondo “Tuttosport”, infatti, alcuni giovani centrocampisti della squadra bianconera potrebbero presto lasciare Torino.

Juventus, il futuro di Nicolussi Caviglia

Tra loro c’è il centrocampista Hans Nicolussi Caviglia, classe 2000, che ha faticato a convincere Thiago Motta nei primi giorni di ritiro. La Continassa ha ricevuto una richiesta di informazioni dal Lecce e, secondo il quotidiano, la soluzione al momento non interessa al ragazzo che vorrebbe avere una chance di giocare in bianconero in questa stagione. Anche tanti altri club di Serie A hanno espresso interesse verso il giovane talento nelle ultime settimane: tra questi il ​​Como neopromosso, il Parma e, soprattutto, il Venezia.