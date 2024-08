Juventus, non solo 4 club inglesi su Mckennie: c’è anche la Fiorentina

Weston McKennie potrebbe tornare in Premier League. Attualmente, il centrocampista americano è costretto a trovare una nuova squadra dopo essere stato messo fuori dal progetto tecnico del nuovo allenatore Thiago Motta.

Juventus, il futuro di Mckennie

La Fiorentina resta in carica per il calciatore americano, ma nel frattempo McKennie sta valutando le offerte ricevute dall’Inghilterra. Secondo “Tuttojuve”, per il giocatore della Juventus, infatti, finora hanno fatto offerte Bournemouth, Crystal Palace, Ipswich e Southampton, anche se non si può escludere un suo ritorno in patria.