L’ultima idea della dirigenza dei bianconeri per portare rinforzi a Thiago Motta è Nico Gonzalez della Fiorentina, che potrebbe arrivare a Torino a un prezzo decisamente più contenuto delle altre idee di mercato, tra l’altro non semplici da mettere in porto.

Juventus, inserimento di una contropartita per portare Gonzalez a Torino

Non si perde tempo a Torino, nella giornata di ieri ci sono stati i primi contatti tra le due parti, con il giocatore argentino che ha aperto a un possibile trasferimento verso la Madama. Pronti allo step successivo, adesso bisogna pensare a quale potrebbe essere la formula giusta per mettere la trattativa in porto. Tra le strategie della Juventus c’è anche il possibile inserimento di una o più contropartite. Si potrebbe mettere sul piatto due giocatori per cui i viola in passato avevano chiesto informazioni: Weston McKennie e Daniele Rugani.

La Juve ha grandi possibilità di portare il giocatore brasiliano a Torino; Nico Gonzalez, infatti, non viene ritenuto fondamentale dal nuovo tecnico Palladino. La Viola valuta il giocatore ad una cifra superiore ai 30 milioni di euro. Giuntoli e il suo staff proveranno a muoversi quanto prima, perché sull’esterno della Fiorentina c’è anche l’Atalanta.