Juventus, sfuma l’opzione Adeyemi | Prende quota il nome di Galeno

Troppo alta la richiesta del Dortmund per il tedesco, in pole torna Galeno

Oggi si chiude ufficialmente il primo mese di questa sessione estiva di calciomercato, e nonostante gli innumerevoli arrivi alla Continassa, la Juventus non considera terminata la sua campagna acquisti; Thiago Motta avrebbe infatti indicato a Giuntoli la necessità di un nuovo trequartista e di un esterno che vada a rimpiazzare il partente Federico Chiesa.

Juventus, si intensificano i contatti per Galeno

Il nome più caldo in casa bianconera era fino a poche ore fa Karim Adeyemi, vice campione d’Europa con il Borussia Dortmund nella scorsa stagione, in cui è stato dei protagonisti della storica cavalcata giallonera, ma la richiesta di 50 milioni avrebbe fatto calare l’interesse della Vecchia Signora, che ha parallelamente aperto una trattativa per Wanderson Galeno.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport infatti, la priorità dei bianconeri sarebbe diventato l’ala del Porto, che richiederebbe uno sforzo economico minore, soprattutto perchè i lusitani hanno bisogno di vendere a causa del fair play finanziario e potrebbero accettare un’offerta più contenuta per il sudamericano.