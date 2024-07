Juventus, si raffredda la pista Adeyemi | Giuntoli punta un figlio d’arte per la fascia destra

La Juventus continua a lavorare sul mercato per completare la rosa per Thiago Motta. La priorità di queste ore è quella dell’esterno destro, visto che Soulé è andato alla Roma e Chiesa vive sostanzialmente da separato in casa. Gli obiettivi per il ruolo sono ambiziosi sin dall’inizio del mercato, e questo chiaramente complica le trattative.

Juventus, difficoltà per Adeyemi | Spunta il nome di Conceicao per la fascia destra

Il primo ad essere finito sulla lista di Giuntoli è stato Sancho, che poi è stato blindato da Ten Hag al Manchester United. Quindi la Juventus si è rivolta verso Adeyemi, ma il Dortmund per lasciarlo partire chiede 45/50 milioni: decisamente troppi, considerando che la società bianconera sperava di chiudere l’operazione in prestito. Situazione in fase di stallo quindi, con Giuntoli che continua a guardarsi intorno per trovare il titolare in quel ruolo.

La nuova idea di Giuntoli riguarda Francisco Conceicao, figlio d’arte dell’ex ala di Lazio, Parma e Inter Sergio e attuale esterno offensivo del Porto. Proprio i Dragoes, stando a quello che riporta il Corriere dello Sport, hanno aperto alla cessione in prestito del classe 2002. Un innesto interessante, reduce da un buon Europeo con il Portogallo in cui ha segnato anche 1 gol.