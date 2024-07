Juventus, nuova idea per l’attacco | È Abraham l’alternativa a Vlahovic

La Juventus sta provando a portare Teun Koopmeiners dell’Atalanta a Torino. È lui il terzo nome sulla lista di Giuntoli per rafforzare il centrocampo, reparto che ha più bisogno di forza in vista della prossima stagione. Poiché da questo punto di vista, con l’acquisto ufficiale di Douglas Luiz e l’imminente acquisto di Khéphren Thuram, i lavori sono molto avanzati, la dirigenza bianconera ha cominciato a pensare anche di rafforzare altri comparti.

Juventus, spunta un’idea per l’attacco

La dirigenza della Juventus non ha lasciato da parte l’attacco durante questo processo di rafforzamento. Qualunque sia il futuro di Federico Chiesa, la Juventus deve trovare un vice per Dusan Vlahovic. In questo senso, secondo “Tuttomercatoweb” sarebbe spuntato il nome di Tammy Abraham. Il centravanti inglese gioca nella Roma, che potrebbe anche sacrificarlo per una cifra ragionevole. Per questo il giocatore inglese è visto più che una semplice idea per il mercato bianconero.