La Juventus ha messo a segno il suo primo colpo per l’attacco. Nella notte italiana è stata raggiunta l’intesa di massima tra Jonathan David e il club della Vecchia Signora. Restano soltanto alcuni dettagli da definire nelle prossime ore e poi si attende il giocatore a Torino per le visite mediche.

Juventus, è fatta per David, adesso si pensa ad Osimhen

La Juventus finalmente ha il suo nuovo attaccante. Ora David è atteso in Italia per svolgere le visite mediche, fissate nei prossimi giorni non appena sbarcherà a Torino. David, attaccante di origini canadesi, è un classe 2000. Ha giocato per il Lille dal 2020, collezionando molte presenze, segnando gol e fornendo assist, e vincendo anche dei trofei con il club. È un giocatore dotato di buona prestanza fisica e abile nel muoversi negli spazi, con un buon tiro dalla media distanza.

L’arrivo di David e, molto probabilmente la permanenza di Kolo Muani a Torino, spingeranno Dusan Vlahovic fuori dal progetto Juventus. Ormai separato in casa da mesi, i bianconeri attendono l’offerta giusta per passare ai saluti. Ma non è finita qui, la Juventus non ha intenzione di arrestare il suo mercato al canadese, vuole davvero portare un altro super rinforzo in avanti per la formazione di Tudor. Il sogno resta quello di Victor Osimhen. Nel caso in cui la trattativa con il nigeriano dovesse diventare complicata, l’alternativa sarebbe Mateo Retegui, il capocannoniere dell’ultima Serie A con l’Atalanta.