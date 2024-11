Juventus, obiettivo Lucca per l’attacco | Oggi sarà l’osservato speciale di Giuntoli

Lorenzo Lucca è uno dei primi obiettivi della Juventus per il ruolo di vice-Vlahovic già a gennaio. Giuntoli è alla ricerca di una punta che possa dare il cambio a Vlahovic e che possa garantire qualche gol anche da subentrante, considerate anche le condizioni non ottimali di Milik. E il centravanti italiano è già dalla passata stagione uno dei più costanti in zona gol.

Juventus, Lucca è un obiettivo concreto | Si contende un primato con Vlahovic

In questa stagione Lucca ha già realizzato tre gol in cinque presenze in casa con l’Udinese e si trova a sole due reti di distanza da quanto fatto in 18 gare interne nella Serie A 2023/24. Nelle ultime due stagioni di Serie A (dal 2023/24), tra i giocatori nati dal 2000 in avanti, soltanto Dusan Vlahovic (10) ha realizzato più gol di Lorenzo Lucca (8, come Charles De Ketelaere) in match casalinghi nella competizione.