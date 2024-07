Per ora la valutazione resta elevata, circa 40 milioni di euro, cifra che la Juve non intende pagare, ma si aspetta che i Red Devils possano abbassare le pretese.

Ieri è stato il giorno di Khephren Thuram, ma la calda estate del mercato della Vecchia Signora è appena cominciata, Giuntoli e il suo staff promettono di regalare ancora parecchie gioie ai tifosi e grandi rinforzi a Thiago Motta.

Juventus, pazza idea Sancho: si cerca la strategia giusta

Tra gli obiettivi della Juve c’è Jadon Sancho, in uscita dal Manchester United. L’attaccante inglese viene valutato sui 40-50 milioni, con la Juve che, almeno per ora, non sembra propensa a tirare fuori questa cifra. I bianconeri pensano ad un prestito con diritto di riscatto, e sperano anche nelle intenzioni del giocatore, attualmente ai ferri corti coi Red Devils e un futuro insieme è da escludere.

Sancho avrebbe rinunciato a diverse offerte, dalla Premier e dalla Turchia, in attesa della Juve. I bianconeri puntano alla rivoluzione in attacco. Motta ripartirà dal serbo, che non si tocca, e ai suoi lati è certa la conferma di Yldiz e in più il nuovo mister vorrebbe aggiungere Sancho. Tutto da valutare anche in base al futuro di Chiesa, per la Juve può essere ceduto ma il giocatore punta ad andare in ritiro e convincere Motta.