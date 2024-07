Juventus, per l’arrivo di Koopmeiners servono le cessioni di Soulè e Huijsen | Le ultime

La Juventus è in attesa di cedere Matias Soulè e Dean Huijsen, per poi fare un’ulteriore offerta per portare Koopmeiners a Torino.

Juventus, il piano di Giuntoli per Koopmeiners

Secondo “Calciomercato.com”, il club bergamasco avrebbe rifiutato l’offerta della Juventus di 40-45 milioni per il calciatore olandese e non sarebbe disposto ad abbassare la propria valutazione di 60 milioni. Con le cessioni di Soulè e Huijsen, i bianconeri sperano di raccogliere i fondi necessari per acquistare Koopmeiners, che ha già optato per il trasferimento a Torino, chiudendo così la porta al passaggio in Premier League. I prossimi giorni saranno quindi decisivi per la trattativa. Una volta venduto Koop, l’Atalanta cercherà di acquistare O’Reiley del Celtic.