Dean Huijsen è uno dei giocatori della Juventus più desiderati sul mercato e difficilmente verrà confermato dai bianconeri per la prossima stagione. E gli interessi per il centrale difensivo classe 2005 non mancano: non solo Bayer Leverkusen, nelle ultime ore è spuntato anche il Paris Saint-Germain.

Juventus, per Huijsen il PSG prova ad arrivare prima di tutti

I tedeschi del Bayern hanno apprezzato il giovane profilo del talento in forza ai bianconeri. Il Paris Saint-Germain si è fatto avanti concretamente e la Juventus ha anche messo sul tavolo la valutazione dell’olandese, che parte da 25 milioni più bonus. Il difensore ha dimostrato notevoli qualità nel suo periodo in prestito alla Roma da gennaio 2024 fino a fine campionato.

Cresciuto nelle giovanili del Malaga, durante la sua permanenza in giallorosso ha dimostrato grande personalità, elevate doti tecniche, e anche una marcata attenzione in fase difensiva. Non solo Huijsen è anche molto bravo negli inserimenti, tutto questo è abbastanza per un difensore. di lui può essere fatto un investimento a lungo termine. Hanno un grande occhio i due club che hanno chiesto il giocatore, in quanto può solo avere notevoli margini di miglioramento e su di lui può essere fatto un investimento a lungo termine.

Il PSG è pronto e felice di spendere tra i 25 e i 30 milioni per strappare il giocatore alla folta concorrenza.